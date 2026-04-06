«Через конфликт»: калининградский архитектор раскритиковал подход властей к застройке территории Дома Советов

Калининградский архитектор Олег Васютин раскритиковал подход властей к застройке бывшей Королевской горы. По его словам, решение разместить филиал национального центра «Россия» на территории снесённого Дома Советов принималось без учёта мнения жителей и профессионального сообщества.
Да, конечно, [для меня] это большая неожиданность. Это вызывает некоторую, мягко сказать, настороженность. Потому как такие вещи так просто не объявляются, не делаются и не продолжаются. Понятно, что никто не против национального центра «Россия» как такового. То есть это вполне уместная тема, которую необходимо развивать в городе. Но как это делается? Почему это именно там делается? Почему сначала не делается какой-то социальный срез и не выявляется мнение жителей? Почему не обращаются к профессионалам? В итоге мы подходим к конфликтной ситуации. Меня это очень сильно настораживает. Почему через конфликт действуется? Почему так принимаются решения? Для меня непонятно, — заявил Васютин в эфире «Дома Советов».
Эксперт привёл в пример историю с проектом петербургского архитектора Никиты Явейна, когда городу фактически представили готовое решение по застройке Королевской горы. «И это воспринялось и сообществом, и горожанами, и архитекторами-профессионалами в штыки. Это была повальная критика, и в итоге ничего не получилось», — объяснил он.
Олег Васютин также напомнил о результатах работы бюро «Сердце города» и проведённых архитектурных конкурсах, которые сегодня не учитываются. «Сейчас, оказывается, всё это никому не нужно, и мы теперь будем руководствоваться принятием административных волевых решений. То есть власть сказала и все начинают действовать таким образом», — посетовал архитектор.
Васютин убеждён, что для этой территории Калининграда нужно интересное, региональное и преемственное решение. «Мы же говорим, что хотим туристов. Все хотят туристов, дайте нам туристов. Это хороший бизнес, это хорошая экономика, это всё развитие города. Но как это будет работать? Москвич приезжает в Калининград и видит тот же самый национальный центр “Россия”, который в Москве. Я руководствуюсь теми картинками, которые были представлены, и средствами массовой информации. У меня больше ничего нет. И судя по этим картинкам — да, это клон московского центра. Зачем? Я не знаю. Вот он приезжает, турист, смотрит: “А я видел это”. Ну, и больше сюда не приедет», — считает Олег Васютин.
По мнению эксперта, решение разбить парк на Королевской горе также противоречит градостроительным законам. «Часть горожан согласна с парком, но есть такая вещь, как урбанистика, градостроительство. Есть последовательная цепочка размышлений, которая переходит в выработку решения. Вот [у нас] гора. На горе по всем законам градостроительного искусства не может быть парка. Потому как в высокой части горы сухо. Вода стекает вниз к подножью горы, собирается и там растут растения: деревья, трава, кусты и тому подобное. Там — парк, у подножья горы. Но гора — это идеальное место для строительства. Сейчас мы отказываемся от того, что гора — это стратегическое место для строительства, и заменяем его на ландшафт. Я такого не понимаю. Это вне логики градостроительного искусства», — заключил архитектор.
В марте в правительстве сообщили, что на территории снесённого Дома Советов собираются построить филиал национального центра «Россия» площадью 47 тысяч квадратных метров. По расчётам властей, он сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год. Рядом с наццентром предлагают разбить ландшафтный парк «Россия». Его площадь составит десять гектаров. К проектированию планируют приступить к концу 2026 года.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил о планах запустить пятилетку благоустройства в районах области, которую назвали программой «Калининград — 80−85». Он просил глав муниципалитетов и депутатов отработать вопрос с жителями и предоставить свои предложения.
В январе губернатор уже рассказывал об идее сделать парк и разместить на территории снесённого Дома Советов национальный центр «Россия». Алексей Беспрозванных также озвучивал план соединить новое общественное пространство мостом с островом Канта. Концепцию благоустройства обещали представить в июле. Проект рассчитывают реализовать за пять лет.
Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.