В Ростове закончили расследование смертельного ДТП с подростком

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова‑на‑Дону завершил расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего.
22‑летнего местного жителя обвиняют в нарушении ПДД без прав, повлёкшем смерть 16‑летнего пешехода (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
По данным следствия, вечером 31 августа 2025 года на проспекте Сельмаш ростовчанин совершил наезд на 16‑летнего подросткаа. От удара его отбросило на встречную полосу, где произошло повторное столкновение с другим автомобилем. Полученные травмы оказались смертельными.
В рамках расследования проведены автотехнические и судебно‑медицинские экспертизы, подтвердившие причинно‑следственную связь между действиями обвиняемого и гибелью подростка. На период следствия фигурант заключён под стражу.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Расследование находилось на особом контроле руководства следственного управления.