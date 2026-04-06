Гострудинспекция проверит задержку зарплат в Нижегородском колледже

Специалисты Гострудинспекции в Нижегородской области проверят информацию о возможных долгах по зарплате перед сотрудниками регионального индустриального колледжа. Поводом стала информация в СМИ о том, что коллектив не получил расчет за март. Об этом рассказали в самом ведомстве.
По данным публикаций, проблемы в учебном заведении начались 23 марта — сразу после того, как назначили новое руководство. Деньги должны были перечислить до 31 числа, но, по словам работников, им до сих пор не называют даже примерных сроков выплат.
Руководитель областной инспекции труда Илья Мошес пояснил, что ведомство проверяет, насколько эти сведения соответствуют действительности. Официальных жалоб от самих сотрудников пока не поступало, но проверка уже началась. Если информация подтвердится, инспекция примет меры, чтобы защитить трудовые права работников.
Напомним, новых директоров назначили в двух образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Так, пост главы Нижегородского губернского колледжа заняла Ирина Яременко, а директором индустриального колледжа стал Александр Никишин.