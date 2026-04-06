В больнице ростовские хирурги спасли 14-летнюю девочку с редкой аневризмой

В областном центре ростовские хирурги спасли 14-летнюю девочку с редкой аневризмой. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в социальных сетях.
Сложное оперативное вмешательство прошло на базе Областной детской клинической больницы. По словам главы региона, подобный диагноз является крайне редким: за последние двадцать лет в мировой практике описано всего около десятка аналогичных случаев у несовершеннолетних.
— Команда специалистов во главе с сердечно-сосудистым хирургом успешно справилась с задачей. Современное оснащение позволяет добиваться успеха даже там, где шансы кажутся минимальными, — подчеркнул Юрий Борисович.
В настоящее время здоровью подростка ничего не угрожает. Спустя всего девять дней после тяжелой операции юную пациентку благополучно выписали домой для прохождения дальнейшей реабилитации.
