В Выборге пройдет фестиваль «Балтик Ралли»

Для участников мероприятия подготовят мастер-классы, спортивные турниры, музыкальные выступления.

Источник: Национальные проекты России

Мотофестиваль «Балтик Ралли» состоится 23−26 июля в Выборге при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области.

Главная особенность мероприятия заключается в его семейном формате. Для юных гостей фестиваля ежегодно открывают детскую зону. В 2025-м им были доступны батуты, карусели, тарзанки, лабиринты, сладкие угощения. Еще для детей работали веселые аниматоры.

В этом году программа будет включать активности для всей семьи. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по аэрографии и живописи, принять участие в спортивных турнирах по хоккею, бильярду, теннису, пиклболу и страйкболу, попробовать блюда различных кухонь на фудкорте. Любителей мотоспорта ждут шоу и конкурсы. Также на фестивале выступят музыканты.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.