В Выборге пройдет фестиваль «Балтик Ралли»

Мотофестиваль «Балтик Ралли» состоится 23−26 июля в Выборге при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области.
Главная особенность мероприятия заключается в его семейном формате. Для юных гостей фестиваля ежегодно открывают детскую зону. В 2025-м им были доступны батуты, карусели, тарзанки, лабиринты, сладкие угощения. Еще для детей работали веселые аниматоры.
В этом году программа будет включать активности для всей семьи. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по аэрографии и живописи, принять участие в спортивных турнирах по хоккею, бильярду, теннису, пиклболу и страйкболу, попробовать блюда различных кухонь на фудкорте. Любителей мотоспорта ждут шоу и конкурсы. Также на фестивале выступят музыканты.
