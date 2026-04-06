Праздник праздников. Пасха в Нижнем Новгороде: как правильно встретить?

Осторожными надо быть и с окрашиванием пасхальных яиц. Яичная скорлупа негерметичная и может треснуть при варке, поэтому краситель проникнет внутрь. «Самое главное: когда мы выбираем краситель, на упаковке должно быть написано, что он пищевой, — объясняет директор нижегородского филиала “Федерального центра охраны здоровья животных” Ирина Петрова. — Сейчас в моде такой способ окрашивания: обматывать яйца цветными шерстяными нитками, чтобы волокна окрасили скорлупу. Однако красители в нитках, как и сами волокна, не предназначены для еды. Будьте осторожны!».