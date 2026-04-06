Праздник праздников. Пасха в Нижнем Новгороде: как правильно встретить?

Пасху Христову называют ещё праздником праздников и торжеством из торжеств. Это главное событие православного церковного года. Как правильно разговляться после длительного Великого поста? Не возникнет ли дефицит куриных яиц на полках магазинов?

Пасху Христову называют ещё праздником праздников и торжеством из торжеств. Это главное событие православного церковного года. Как правильно разговляться после длительного Великого поста? Не возникнет ли дефицит куриных яиц на полках магазинов? Какие мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде в пасхальную неделю? На эти и другие вопросы ответили эксперты на пресс-конференции, организованной nn.aif.ru.

Крестный ход и кулич-гигант.

Пасху начинают отмечать с торжественного возгласа «Христос Воскресе!» на ночной пасхальной службе. В Нижегородской области она будет проходить во всех храмах. Главная праздничная служба состоится в кафедральном соборе во имя Александра Невского в Нижнем Новгороде.

12 апреля в 15:00 от памятника князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому в Нижегородском кремле начнёт шествие пасхальный крестный ход. Традиционно он пройдёт по Зеленскому съезду, улице Рождественской, Канавинскому мосту, Стрелке и завершится у собора Александра Невского на Стрелке.

«После завершения крестного хода на паперти собора осветят огромный кулич и творожную пасху. Масса кулича на этот раз составит 250 кг, пасхи — 780 кг, — уточняет руководитель организационного отдела Нижегородской епархии Александр Малофеев. — Праздничные угощения волонтёры Нижегородской митрополии раздадут всем пришедшим».

В храмах можно освятить и домашнюю пасхальную снедь. Чин освящения начнётся в Великую субботу, 11 апреля, после окончания утреннего богослужения.

Празднование Пасхи продолжится 40 дней. 17 апреля в 15:00 в соборе Александра Невского традиционно пройдёт Пасхальный хоровой собор. Участие в нём примут хоровые коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Кирова и Чебоксар.

Всю пасхальную неделю, с 12 по 19 апреля, на нескольких колокольнях Нижегородского кремля состоится фестиваль колокольного звона. Попробовать свои силы и ударить в колокола смогут все желающие.

«В воскресенье, 19 апреля, в 13:00 в рамках фестиваля состоится уникальное событие — отливка настоящего колокола около храма Симеона Столпника в кремле, — добавляет пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов. — Это старинный способ — отливка колокола не в цеху, а на улице у храма на глазах у людей».

Спецпитание для кур-несушек.

Накануне Пасхи нижегородцы буквально сметают с магазинных полок, в первую очередь, куриные яйца. Готовы ли местные производители к такому ажиотажу? И будет ли их продукция качественной? То, что яиц в продаже будет достаточно, гарантирует Дивеевская птицефабрика. К празднику даже появился новый формат упаковки дивеевского яйца — по 20 штук.

«Качество куриного яйца закладывается задолго до того, как продукт попал на магазинную полку. Это огромная работа: производство кормов, содержание птицы, ветеринарный контроль и многое другое, — говорит директор департамента по качеству и безопасности пищевых продуктов Агрохолдинга “Русское поле” Ольга Халапова. — Далее следует строгий отбор, сортировка, обработка продукции ультрафиолетом, чтобы яйцо попадало на полки магазинов чистым, без сколов и трещин».

По словам Ольги Халаповой, особое внимание на птицефабриках уделяют разработке специальных рецептур кормов для кур-несушек. От того, что ест курочка, зависит качество снесённых ей яиц. В основе кормов — растительные и животные компоненты, микроэлементы и витамины.

«За счёт такого подхода наши куриные яйца богаты витаминами группы А, Б, Е, цинком, железом. В яйцах также содержатся каротиноиды — это природный антиоксидант, который положительно влияет на иммунитет, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, — продолжает эксперт. — Причём это не просто слова. Качество продукции мы подтверждаем лабораторно».

Оценить содержание каротиноидов в яйце можно даже на глазок, по желтку. Чем больше курица-несушка получает этих веществ с кормом, тем насыщеннее получается цвет желтка.

У профессионалов для оценки уровня каротиноидов в яйце есть специальная шкала Роше. Цвет желтка по шкале Роше оценивается в баллах — от одного до 15. Например, желток дивеевского яйца на внутреннем контроле птицефабрики, в среднем, получает 13 баллов, что показывает высокий уровень содержания полезных веществ.

Не больше двух штук в день.

Сколько же яиц можно съесть, разговляясь после Великого поста за пасхальным столом? Первая трапеза после выхода из поста в принципе должна быть без излишеств, считают эксперты. Никакого жирного мяса, копчёностей и тем более алкоголя! Главное правило — «Не навреди!».

«Яйцо — полноценный и при этом диетический продукт. Его желток противопоказан лишь людям с повышенным уровнем холестерина, — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор Алла Поляшова. — В яйце содержится уникальный белок — лизоцим. Он способствует восстановлению слизистых оболочек во всём организме».

Однако за 21 день в организме изменяется ферментативная активность, а Великий пост длится почти в два раза дольше. Поэтому после поста за один приём не стоит съедать больше одного-двух яиц. Все продукты, которые отсутствовали на столе во время поста, надо вводить в рацион постепенно на протяжении недели.

Осторожными надо быть и с окрашиванием пасхальных яиц. Яичная скорлупа негерметичная и может треснуть при варке, поэтому краситель проникнет внутрь. «Самое главное: когда мы выбираем краситель, на упаковке должно быть написано, что он пищевой, — объясняет директор нижегородского филиала “Федерального центра охраны здоровья животных” Ирина Петрова. — Сейчас в моде такой способ окрашивания: обматывать яйца цветными шерстяными нитками, чтобы волокна окрасили скорлупу. Однако красители в нитках, как и сами волокна, не предназначены для еды. Будьте осторожны!».

А вот против натуральных красителей для пасхальных яиц эксперты ничего не имеют. К таким красителям относятся луковая шелуха, куркума, свекольный сок, чай каркаде, шпинат, кофе или крепкий чай.

В конце пресс-конференции состоялась дегустация продукции к пасхальному столу нижегородского бренда «Павловская курочка» из диетического куриного мяса.

Кстати.

Чтобы продукты для пасхального стола были качественными, Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на протяжении всего года отбирает пробы на производстве, а также в учреждениях социальной сферы.

«В 2026 году уже отобрали 37 проб молока и молочной продукции, в том числе сырого молока на фермах. Четыре пробы не соответствовали стандартам по массовой доле жира, — говорит начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора надзорного ведомства Марина Матюшина. — То есть фактически речь шла о фальсификате — замене молочного жира жирами растительного происхождения. Правда, поставщики продукции были не из нашего региона — из Владимирской области и Пермского края. Меры к нарушителям уже приняты».