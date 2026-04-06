Пасха в Нижнем Новгороде: как правильно встретить?

Пасху Христову называют ещё праздником праздников и торжеством из торжеств. Это главное событие православного церковного года. Как правильно разговляться после длительного Великого поста? Не возникнет ли дефицит куриных яиц на полках магазинов? Какие мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде в пасхальную неделю? На эти и другие вопросы ответили эксперты на пресс-конференции, организованной nn.aif.ru.
Крестный ход и кулич-гигант.
Пасху начинают отмечать с торжественного возгласа «Христос Воскресе!» на ночной пасхальной службе. В Нижегородской области она будет проходить во всех храмах. Главная праздничная служба состоится в кафедральном соборе во имя Александра Невского в Нижнем Новгороде.
12 апреля в 15:00 от памятника князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому в Нижегородском кремле начнёт шествие пасхальный крестный ход. Традиционно он пройдёт по Зеленскому съезду, улице Рождественской, Канавинскому мосту, Стрелке и завершится у собора Александра Невского на Стрелке.
«После завершения крестного хода на паперти собора осветят огромный кулич и творожную пасху. Масса кулича на этот раз составит 250 кг, пасхи — 780 кг, — уточняет руководитель организационного отдела Нижегородской епархии Александр Малофеев. — Праздничные угощения волонтёры Нижегородской митрополии раздадут всем пришедшим».
В храмах можно освятить и домашнюю пасхальную снедь. Чин освящения начнётся в Великую субботу, 11 апреля, после окончания утреннего богослужения.
Празднование Пасхи продолжится 40 дней. 17 апреля в 15:00 в соборе Александра Невского традиционно пройдёт Пасхальный хоровой собор. Участие в нём примут хоровые коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Кирова и Чебоксар.
Всю пасхальную неделю, с 12 по 19 апреля, на нескольких колокольнях Нижегородского кремля состоится фестиваль колокольного звона. Попробовать свои силы и ударить в колокола смогут все желающие.
«В воскресенье, 19 апреля, в 13:00 в рамках фестиваля состоится уникальное событие — отливка настоящего колокола около храма Симеона Столпника в кремле, — добавляет пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов. — Это старинный способ — отливка колокола не в цеху, а на улице у храма на глазах у людей».
Спецпитание для кур-несушек.
Накануне Пасхи нижегородцы буквально сметают с магазинных полок, в первую очередь, куриные яйца. Готовы ли местные производители к такому ажиотажу? И будет ли их продукция качественной? То, что яиц в продаже будет достаточно, гарантирует Дивеевская птицефабрика. К празднику даже появился новый формат упаковки дивеевского яйца — по 20 штук.
«Качество куриного яйца закладывается задолго до того, как продукт попал на магазинную полку. Это огромная работа: производство кормов, содержание птицы, ветеринарный контроль и многое другое, — говорит директор департамента по качеству и безопасности пищевых продуктов Агрохолдинга “Русское поле” Ольга Халапова. — Далее следует строгий отбор, сортировка, обработка продукции ультрафиолетом, чтобы яйцо попадало на полки магазинов чистым, без сколов и трещин».
По словам Ольги Халаповой, особое внимание на птицефабриках уделяют разработке специальных рецептур кормов для кур-несушек. От того, что ест курочка, зависит качество снесённых ей яиц. В основе кормов — растительные и животные компоненты, микроэлементы и витамины.
«За счёт такого подхода наши куриные яйца богаты витаминами группы А, Б, Е, цинком, железом. В яйцах также содержатся каротиноиды — это природный антиоксидант, который положительно влияет на иммунитет, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, — продолжает эксперт. — Причём это не просто слова. Качество продукции мы подтверждаем лабораторно».
Оценить содержание каротиноидов в яйце можно даже на глазок, по желтку. Чем больше курица-несушка получает этих веществ с кормом, тем насыщеннее получается цвет желтка.
У профессионалов для оценки уровня каротиноидов в яйце есть специальная шкала Роше. Цвет желтка по шкале Роше оценивается в баллах — от одного до 15. Например, желток дивеевского яйца на внутреннем контроле птицефабрики, в среднем, получает 13 баллов, что показывает высокий уровень содержания полезных веществ.
Не больше двух штук в день.
Сколько же яиц можно съесть, разговляясь после Великого поста за пасхальным столом? Первая трапеза после выхода из поста в принципе должна быть без излишеств, считают эксперты. Никакого жирного мяса, копчёностей и тем более алкоголя! Главное правило — «Не навреди!».
«Яйцо — полноценный и при этом диетический продукт. Его желток противопоказан лишь людям с повышенным уровнем холестерина, — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор Алла Поляшова. — В яйце содержится уникальный белок — лизоцим. Он способствует восстановлению слизистых оболочек во всём организме».
Однако за 21 день в организме изменяется ферментативная активность, а Великий пост длится почти в два раза дольше. Поэтому после поста за один приём не стоит съедать больше одного-двух яиц. Все продукты, которые отсутствовали на столе во время поста, надо вводить в рацион постепенно на протяжении недели.
Осторожными надо быть и с окрашиванием пасхальных яиц. Яичная скорлупа негерметичная и может треснуть при варке, поэтому краситель проникнет внутрь. «Самое главное: когда мы выбираем краситель, на упаковке должно быть написано, что он пищевой, — объясняет директор нижегородского филиала “Федерального центра охраны здоровья животных” Ирина Петрова. — Сейчас в моде такой способ окрашивания: обматывать яйца цветными шерстяными нитками, чтобы волокна окрасили скорлупу. Однако красители в нитках, как и сами волокна, не предназначены для еды. Будьте осторожны!».
А вот против натуральных красителей для пасхальных яиц эксперты ничего не имеют. К таким красителям относятся луковая шелуха, куркума, свекольный сок, чай каркаде, шпинат, кофе или крепкий чай.
В конце пресс-конференции состоялась дегустация продукции к пасхальному столу нижегородского бренда «Павловская курочка» из диетического куриного мяса.
Кстати.
Чтобы продукты для пасхального стола были качественными, Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на протяжении всего года отбирает пробы на производстве, а также в учреждениях социальной сферы.
«В 2026 году уже отобрали 37 проб молока и молочной продукции, в том числе сырого молока на фермах. Четыре пробы не соответствовали стандартам по массовой доле жира, — говорит начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора надзорного ведомства Марина Матюшина. — То есть фактически речь шла о фальсификате — замене молочного жира жирами растительного происхождения. Правда, поставщики продукции были не из нашего региона — из Владимирской области и Пермского края. Меры к нарушителям уже приняты».