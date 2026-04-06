Генпрокуратура Беларуси назвала смертельную опасность, исходящую от аниме

Генеральная прокуратура Беларуси рассказала о мерах по предупреждению детских суицидов. После проверки эффективности деятельности госорганов и организаций по профилактике детской смертности, в том числе от самоубийств, Генпрокуратура предложила правительству конкретные дополнительные меры по предупреждению гибели несовершеннолетних.
«Во всех регионах страны в 2025 году отмечены участившиеся суицидальные попытки среди несовершеннолетних, эта тенденция сохраняется и сегодня», — сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что причина суицидов в социальной дезадаптации детей, одиночестве, конфликтах с родителями. Кроме того, указывается на чрезмерное использование гаджетов и увлечение аниме с суицидальным контекстом.
Для предупреждения суицидов прокуроры предложили организовать комплексную работу систем здравоохранения и образования совместно с родителями.
Подчеркивается необходимость распространения номера круглосуточной республиканской «Детской телефонной линии» (8 801 100 16 11), а также номера телефонов доверия Республиканского центра психологической помощи (+375 17 300 10 06) и службы экстренной психологической помощи (133).
