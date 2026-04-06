Перед ремонтом площади Павших Борцов в Волгограде заменят водопровод на 47 млн

Центр Волгограда вскоре перероют, чтобы заменить сети водоснабжения и канализации. Это первый этап работ по преображению площади Павших Борцов. Капитальный ремонт разводящих сетей затронет и прилегающие улицы Володарского, Мира и Гоголя. «Концессии водоснабжения» ищут подрядчика, который возьмется за эту работу за 47,4 миллиона рублей.
Согласно документам, капремонт ждет сети водоснабжения из стальных труб общей протяженностью 875 метров и сети водоотведения из чугунных и керамических труб протяженностью 315 метров.
После возьмутся за обновление трибун, лестниц и мощение гранитом самой площади Павших Борцов. Преобразить ее власти планируют уже к августу 2026 года. Стоимость благоустройства оценили в 327 миллионов рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
