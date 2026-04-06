Почти месяц нельзя будет ездить по улице Серова в Воронеже

Почти на месяц запретят движение по улице Серова в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 8:00 7 апреля до 3 мая на участке улицы Серова в районе дома № 20 по улице Ленинградская будут вестись ремонтные работы на сетях ливневой канализации. Из-за этого временно закроют движение автотранспорта на указанном участке.
