На Дону около 400 работодателей присоединятся к ярмарке трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Ростовской области пройдет 17 апреля при поддержке национального проекта «Кадры». Около 400 донских работодателей представят вакансии, сообщил начальник управления государственной службы занятости населения региона Сергей Григорян.
«В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в четвертый раз. Порядка 400 крупнейших работодателей презентуют свои предприятия и расскажут о преимуществах работы на них, проведут экспресс-собеседования и открытые отборы. Соискатели смогут найти работу в различных отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе области, а также в промышленной, сельскохозяйственной, строительной отраслях, в сферах информационных технологий, здравоохранения и других», — сказал он.
Гостей ярмарки трудоустройства ждут тренинги для карьерного старта или роста. Эксперты расскажут соискателям, как составить резюме или открыть свое дело. Также участникам мероприятия объясняем, как построить собственный карьерный план и какие есть доступные меры господдержки.
Кроме того, консультанты центров занятости помогут каждому жителю Дона сделать выбор с учетом жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено людям с инвалидностью, а также ветеранам, участникам СВО и их близким. Также на площадках ярмарки будут представлены колледжи, техникумы и вузы. Молодым людям и их родителям расскажут о направлениях подготовки, востребованных профессиях и специальностях, условиях поступления и обучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.