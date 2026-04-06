Фонд Олега Дерипаска организовал «Весеннюю школу учителей физики и математики»

В течение трёх дней учителя и студенты Нижнего Новгорода посетили десятки лекций и мастер-классов, где обсуждали межпредметные связи, решение олимпиадных задач, подготовку к ЕГЭ и технологии искусственного интеллекта в образовании, сообщает autozavod.media. Особое внимание уделили формированию у школьников интереса к точным наукам — по мнению преподавателей МГУ, решающую роль в этом играет учитель, а не врождённые способности ребёнка. Преподаватели также отметили, что трудности с физикой и математикой чаще всего возникают из-за постепенно накапливающихся пробелов в знаниях. Когда базовые темы остаются непонятыми, предмет начинает казаться школьнику слишком сложным, и интерес к нему ослабевает. Именно поэтому важно вовлекать детей в точные науки как можно раньше. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит образовательные интенсивы для школьных учителей по всей стране, помогая им заинтересовать учеников точными науками и инженерными профессиями. Фонд также помогает региональным школам находить сильных преподавателей, поддерживает учителей грантами и организует для них программы постоянного обучения.