Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд Олега Дерипаска организовал «Весеннюю школу учителей физики и математики»

На образовательном интенсиве обсудили взаимосвязь физики и математики, подготовку школьников к вузам и современные технологии в образовании.

Источник: Нижегородская правда

В течение трёх дней учителя и студенты Нижнего Новгорода посетили десятки лекций и мастер-классов, где обсуждали межпредметные связи, решение олимпиадных задач, подготовку к ЕГЭ и технологии искусственного интеллекта в образовании, сообщает autozavod.media. Особое внимание уделили формированию у школьников интереса к точным наукам — по мнению преподавателей МГУ, решающую роль в этом играет учитель, а не врождённые способности ребёнка. Преподаватели также отметили, что трудности с физикой и математикой чаще всего возникают из-за постепенно накапливающихся пробелов в знаниях. Когда базовые темы остаются непонятыми, предмет начинает казаться школьнику слишком сложным, и интерес к нему ослабевает. Именно поэтому важно вовлекать детей в точные науки как можно раньше. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит образовательные интенсивы для школьных учителей по всей стране, помогая им заинтересовать учеников точными науками и инженерными профессиями. Фонд также помогает региональным школам находить сильных преподавателей, поддерживает учителей грантами и организует для них программы постоянного обучения.

