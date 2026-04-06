У калининградцев до 18 апреля будут принимать монеты в банках

Акция «Монетная неделя» стартовала сегодня, 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Калининградская область в понедельник, 6 апреля, присоединилась к всероссийской акции «Монетная неделя». До 18 апреля желающие могут бесплатно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить сумму на счет.

Как рассказал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый, обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе поврежденные. Ограничений по количеству мелочи нет. Ее советуют заранее отсортировать. С собой иметь паспорт.

Адреса и графики работы пунктов приема монет можно уточнить на монетнаянеделя.рф.

Отмечается, что за 5 предыдущих этапов акции жители региона сдали в банки около 2 млн монет разных номиналов на сумму более 10 млн рублей.