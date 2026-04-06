У калининградцев до 18 апреля будут принимать монеты в банках

Как рассказал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый, обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе поврежденные. Ограничений по количеству мелочи нет. Ее советуют заранее отсортировать. С собой иметь паспорт.