У калининградцев до 18 апреля будут принимать монеты в банках

Калининградская область в понедельник, 6 апреля, присоединилась к всероссийской акции «Монетная неделя». До 18 апреля желающие могут бесплатно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить сумму на счет.
Как рассказал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый, обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе поврежденные. Ограничений по количеству мелочи нет. Ее советуют заранее отсортировать. С собой иметь паспорт.
Адреса и графики работы пунктов приема монет можно уточнить на монетнаянеделя.рф.
Отмечается, что за 5 предыдущих этапов акции жители региона сдали в банки около 2 млн монет разных номиналов на сумму более 10 млн рублей.