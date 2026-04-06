Минлесхоз объяснил, почему в Беларуси погибло на 2000 животных больше, чем годом ранее

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси предупредили о сезонном всплеске ДТП с дикими животными.
Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез рассказал, что с апреля по июнь наблюдается всплеск гибели диких животных на дорогах. В 2025 году на дорогах погибло более 5 тысяч диких животных, а в 2024-м — около 3 тысяч животных.
— Поэтому прирост этих негативных явлений достаточно высок, — отметил Козорез.
Он назвал основные причины роста происшествий. В их числе нарастание интенсивности движения транспорта, рост количества автомобилей в целом и увеличение численности животных в общем по стране.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля: «Дожди вперемешку со снегом и холод с Европы».
Прочитайте, что РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.
Узнайте, что специалист назвала новые суммы тарифов на риелторские услуги в Беларуси: «Разбежка 4 — 6%, при продаже небольшой квартиры процент выше».
А еще белоруска показала, как собирает весной клюкву в лесу под Мяделем.