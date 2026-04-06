Минлесхоз объяснил, почему в Беларуси погибло на 2000 животных больше, чем годом ранее

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез рассказал, что с апреля по июнь наблюдается всплеск гибели диких животных на дорогах. В 2025 году на дорогах погибло более 5 тысяч диких животных, а в 2024-м — около 3 тысяч животных.