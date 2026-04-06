МЧС контролирует паводковые ситуации в девятнадцати муниципальных образованиях Нижегородской области

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в зоне действия паводка оказались низководный мост в Гагинском муниципальном округе через реку Пьяну (около села Мишуково); участок автодороги местного значения Шахунья — деревня Малое Рыбаково (Грудкино), перед мостом через реку Малая Какша; а также приусадебные участки на Бору (село Кантаурово). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Всего на контроле специалистов ведомства находятся ситуации в девятнадцати муниципальных образованиях по затоплению двенадцати низководных мостов (Кстовский район Нижнего Новгорода, Бор, Арзамас, Навашинский, Семеновский, Гагинский и Починковский округа), десяти участков автодорог (Кулебаки, Арзамас, Шахунья, Навашинский, Уренский, Пильнинский и Павловский округа), а также 470 приусадебных участков в Арзамасе (село Чернуха), Кулебаках (село Шилокша), Сарове, Выксе (рабочий поселок Виля), Уренском (село Темта), Большеболдинском (деревня Чертас), Шатковском (рабочий поселок Шатки), Краснооктябрьском (село Уразовка) и Вадском округах (село Вад), а также на Бору (село Кантаурово).
Погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за паводка.