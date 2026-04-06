МЧС контролирует паводковые ситуации в девятнадцати муниципальных образованиях Нижегородской области

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в зоне действия паводка оказались низководный мост в Гагинском муниципальном округе через реку Пьяну (около села Мишуково); участок автодороги местного значения Шахунья — деревня Малое Рыбаково (Грудкино), перед мостом через реку Малая Какша; а также приусадебные участки на Бору (село Кантаурово). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.