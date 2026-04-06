Волгоградцы смогут получать лечение онковакцинами по полису ОМС

Жители Волгоградской области и других регионов страны смогут получать лечение с помощью онковакцин по полису ОМС. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Правительство расширило программу госгарантий. Теперь по ОМС можно будет получить лечение с использованием российских онковакцин. В первую очередь это будут персонализированные вакцины, разрабатывающиеся под конкретного пациента и обучающие его иммунитет бороться с опухолью», — цитирует РИА Новости премьер-министра.
По полису россияне могут получить лечение онковакцинами некоторых видов болезней крови, рака внутренних органов и CAR-T клеточную терапию. Первую вакцину получил на минувшей неделе 60-летний житель Курской области. По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, пациент чувствует себя хорошо.
Ранее доктор Парецкая рассказала, каким генетическим тестам нельзя верить.