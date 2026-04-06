Бизнесмены из Свердловской области будут поставлять товары в Киргизию

Предприниматели из Свердловской области договорились о поставках товаров в Киргизию по итогам бизнес-миссии, которая состоялась 16−19 марта, сообщили в департаменте информационной политики региона. Развитие торговли с другими странами отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В работе делегации приняли участие представители областных министерств, а также более 15 региональных компаний. Среди них — производители резцов для бурового и дорожно-строительного оборудования, систем кондиционирования, металлоконструкций, фанеры, биометрического считывателя.
«Для каждого участника был организован ряд целевых индивидуальных встреч с представителями киргизских компаний, в том числе с крупными предприятиями. Также наши предприниматели презентовали свою продукцию и возможности в управлении делами президента Кыргызской Республики, получили рекомендации по работе на этом рынке в торговом представительстве», — сказал директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
В результате предприятие «Стальные системы» получило несколько заявок. Компания будет участвовать в местных закупках. Также одно из предприятий готовится заключить не менее пяти контрактов на поставку фанеры и пиломатериалов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.