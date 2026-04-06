В Алькеевском районе Татарстана прошла неделя детской и юношеской книги

Всероссийская неделя детской и юношеской книги завершилась 5 апреля в библиотеках Алькеевского района Татарстана. Ее мероприятия были организованы по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в исполнительном комитете муниципалитета.
Особый акцент во время недели был сделан на патриотизм и творчество писателей-юбиляров Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. Так, в районных библиотеках и школах прошли чтения любимых произведений, литературные часы, посвященные классикам и современным авторам, викторины и игры по мотивам известных книг.
Например, в Чувашско-Бурнаевской сельской библиотеке состоялась акция «Посоветуй книгу другу». Сотрудник учреждения представила участникам мероприятия рекомендованные книги и новые издания. Дети поделились со сверстниками своими любимыми произведениями. А детская и центральная библиотеки организовали в оздоровительном лагере «Дубки» интерактивную игру «Книжное дерево дружбы».
