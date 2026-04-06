Сильный ветер повалил 39 деревьев в Калининградской области, повреждены три автомобиля

В понедельник, 6 апреля, сильный ветер в Калининградской области повалил 39 деревьев. Об этом сообщается на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
«По состоянию на 16:00 в Калининградской области зафиксированы последствия неблагоприятных погодных явлений. В результате усиления ветра зарегистрировано падение 39 деревьев, повреждены три автомобиля. Пострадавших нет», — говорится в публикации.
Максимальные порывы ветра зафиксировали в посёлке Храброво — до 26 м/с, в Пионерском — до 23 м/с, в Калининграде — до 22 м/с.
В МЧС отмечают, что транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Так, аэропорт «Храброво» работает без ограничений, паромная переправа на Балтийскую косу осуществляется по расписанию. Уровень воды в Преголе остаётся ниже неблагоприятных отметок.
Ранее в ведомстве предупредили об усилении ветра 6 апреля. В регионе ожидали порывы до 27 метров в секунду. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сильный ветер сохранится как минимум до 19:00. Прогнозируется, что вечером порывы ослабнут до 15−18 метров в секунду.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.