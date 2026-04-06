Нижегородцев приглашают на большой субботник у Мещерского озера

Всероссийский субботник по очистке прибрежных территорий пройдет в Нижнем Новгороде 17 апреля. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии региона, он пройдет в рамках акции «Вода России» и станет финальным аккордом Месячника чистоты.
Локацией субботника выбрано Мещерское озеро. Сбор участников назначен на 11:00 возле ФОКа «Мещерский». Организаторы обещают не просто уборку мусора, а полноценное эко-событие: на берегу развернут интерактивные зоны, проведут тематический флешмоб и организуют телемост с коллегами из Набережных Челнов.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом. По словам первого замминистра экологии Артема Бафанова, такие субботники помогают формировать бережное отношение к природе. К акции уже примкнули сотрудники минэкологии и волонтеры, которые ранее привели в порядок берега реки Старка.
К участию приглашают всех желающих: от школьников до бизнесменов и корпоративных активистов. Вывоз собранных отходов возьмет на себя региональный оператор «Нижэкология-НН».