В Ростовской области организуют бесплатные проверки здоровья 7 апреля

В честь Всемирного дня здоровья в Ростовской области организуют бесплатные проверки здоровья. Об этом рассказали в правительстве региона накануне масштабной профилактической акции.
Во вторник, 7 апреля, медицинские бригады будут дежурить прямо в крупных торговых центрах и общественных пространствах. Все желающие смогут без записи сделать ЭКГ, флюорограмму, проверить уровень сахара в крови и получить консультации узких специалистов, включая кардиолога и эндокринолога.
— Экспресс-тесты и скрининговые исследования работают на одну цель: выявить риски на ранней стадии. Мы выходим в общественные пространства, чтобы сделать заботу о себе максимально доступной, — пояснили в правительстве.
Отдельные виды диагностики, включая УЗИ, предусмотрены для детей. Мобильные медицинские пункты развернут в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Сальске и Чалтыре.
— Ростов-на-Дону и Аксай: ТЦ «МЕГА» (Аксайский пр., 23) с 14:00 до 18:00; ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25) с 14:00 до 19:00; ТЦ «ПАРК» (ул. Космонавтов, 19а/28ж) с 12:00 до 16:00; ТЦ «МЕГАМАГ» (ул. Пойменная) с 12:00 до 17:00.
— Волгодонск: Библиотека (ул. Гагарина, 75а) и инженерно-технический институт (ул. Ленина, 73/94) — с 10:00 до 15:00.
— Таганрог: Городской дом культуры (ул. Петровская, 104/1) — с 09:00 до 13:00.
— Шахты: МЦ «Город будущего» (ул. Шишкина, 162) — с 09:00 до 13:00.
— Сальск: ТЦ «Квартал» (ул. Буденного, 72а) — с 10:00 до 14:00.
— Чалтырь: Детская школа искусств (ул. Ленина, 38) — с 10:00 до 15:00.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.