Национальный центр «Россия» приглашает нижегородскую молодежь принять участие в конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем»

По условиям конкурса команды-участницы должны подготовить видеоролик на одну из предложенных тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня», «Космос». Обязательное условие — соединить в своем видеоэссе контент, сгенерированный искусственным интеллектом, и живую съемку с участием всех членов команды. Хронометраж ролика — от одной до трех минут. Видеоэссе необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», а затем загрузить ссылку на видео в личном кабинете на официальном сайте конкурса (https://dream.russia.ru/).