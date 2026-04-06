Национальный центр «Россия» приглашает нижегородскую молодежь принять участие в конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем»

Национальный центр «Россия» продлил сроки регистрации на II сезон Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» (12+). Проект вовлекает молодое поколение в научно-исследовательскую, творческую и инновационную деятельность и дает молодежи возможность поделиться своим видением будущего. Зарегистрироваться на конкурс теперь можно до 27 апреля, а прислать свое эссе — до 30 апреля.
Поделиться своей трактовкой будущего приглашаются команды из регионов России, стран СНГ, а также Приднестровья в составе трех человек в младшей (12−15 лет) и старшей (16−18 лет) возрастных категориях.
По условиям конкурса команды-участницы должны подготовить видеоролик на одну из предложенных тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня», «Космос». Обязательное условие — соединить в своем видеоэссе контент, сгенерированный искусственным интеллектом, и живую съемку с участием всех членов команды. Хронометраж ролика — от одной до трех минут. Видеоэссе необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», а затем загрузить ссылку на видео в личном кабинете на официальном сайте конкурса (https://dream.russia.ru/).
После модерации видеоэссе будут переданы для оценки экспертному жюри. В состав жюри войдут известные писатели-фантасты, эксперты в области медиа, культуры, науки, ИИ-технологий. Они будут оценивать видеоэссе по следующим критериям: соответствие выбранной теме, качество видеоряда, звука и монтажа, оригинальность подачи, артистизм, качество использования ИИ-технологий, отсылки к фантастической литературе, играм и кинопроизведениям.
Конкурс открывает безграничные возможности для фантазии: можно показать картину желаемого будущего, переосмыслить сюжеты любимых научно-фантастических книг или поспорить с идеями авторитетных авторов-фантастов. За отсылки к произведениям из списка рекомендованной литературы жюри начислит команде дополнительный балл.
Для участия в конкурсе уже зарегистрировались более 1000 участников из 57 регионов РФ, а также из Приднестровской республики, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Лучшие работы будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Победителей и призеров ждут ценные призы: за первое место — ноутбук, за второе — планшет, а за третье — смартфон. Специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой — поездка в один из филиалов Национального центра «Россия» для всех участников команды.
В 2025 году во всероссийском конкурсе «Мечты о будущем» приняли участие 792 команды — это четыре тысячи человек из 89 регионов страны. Финалистами первого конкурса «Мечты о будущем» стали 20 команд.