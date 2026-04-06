Нижегородцам рассказали, какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям

— До сих пор помню, как муж в конце сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, пришёл домой и протянул мне бумагу — говорит, заключил контракт с минобороны, — вспоминает Ольга. — Если честно, был шок. И у меня, и у родных. А он упёрся и говорит: ну кто, если не мы? Надо идти. Согласилась, как иначе, всё понимаю…