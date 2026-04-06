Нижегородцам рассказали, какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям

Ежемесячные выплаты, компенсация коммуналки, бесплатные детсады, лагеря и спортивные секции, — в каждом регионе России действуют специальные меры поддержки для семей участников СВО. Нижегородка Ольга — жена участника СВО — об этом знает не понаслышке.
Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. Осенью 2022 года Ольга оформила военный социальный контракт. И теперь точно знает, на какую помощь от региона она может рассчитывать, и на кого может положиться в самых разных жизненных ситуациях.
Боевой настрой.
Ольга встретила свою любовь в 11 классе. Будущий муж — на год старше, учился в техникуме.
— Ну как это бывает: встретились в общей компании, пообщались, а потом завязались отношения, — смущаясь, вспоминает она.
А дальше свадьба в красивую дату — 7 июля 2007 года. Родились дети: красавица Кира, которая сейчас учится 10-ом классе, через шесть лет — мальчишка-непоседа, которого назвали Сергеем.
— До сих пор помню, как муж в конце сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, пришёл домой и протянул мне бумагу — говорит, заключил контракт с минобороны, — вспоминает Ольга. — Если честно, был шок. И у меня, и у родных. А он упёрся и говорит: ну кто, если не мы? Надо идти. Согласилась, как иначе, всё понимаю…
С той поры Ольга стала женой участника СВО. По её словам, поначалу было сложно. Мало информации, неизвестность пугала. А затем всё стало чётче и понятнее. В ноябре 2022 года Ольга оформила военный социальный контракт. Благодаря этому семья получила дополнительные меры поддержки: ежемесячные выплаты, компенсацию за коммунальные услуги и другие льготы.
Также по контракту можно бесплатно посещать спортивные секции — как детям, так и взрослым. Этой возможностью активно пользуется сын Ольги: он занимается футболом в дзержинском центре адаптивных видов спорта «Парус».
— В региональных спортивных центрах проводится очень много спортивных мероприятий для семей участников СВО. Есть возможность бесплатно заниматься спортом не только детям, но и жёнам участников СВО. За это большое спасибо правительству региона, — не скрывает эмоций нижегородка.
— Футбол, волейбол, армреслинг, бадминтон, тренажёрный зал, бассейн, коньки, — перечисляет начальник методического отдела адаптивной физической культуры и спорта Центра адаптивных видов спорта «Парус» Екатерина Глазатова. — Совсем недавно мы запустили программу по двум фитнес-направлениям, которые пользуются большим успехом среди ветеранов СВО и членов их семей.
Особое внимание уделяется и самим участникам спецоперации. Для них доступны все спортивные направления, создаются новые команды по разным видам спорта. Министерство спорта региона ведёт эту работу совместно с фондом «Защитники Отечества» и органами социальной защиты. Специалисты не просто размещают объявления, а лично приглашают семьи и помогают им включиться в занятия.
— Министерство спорта делает особый акцент на работе с участниками специальной военной операции и их семьями, это наши герои, наши защитники, — подчеркивает министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. — Мы проводим огромное количество специальных мероприятий, соревнований, мастер — классов, в рамках самых разных программ. И интегрируем туда участников специальной военной спецоперации. В первую очередь, конечно, это бесплатный доступ на государственные и муниципальные спортобъекты. Мы уже рассказывали об этих возможностях в рамках регионального проекта «СВОй ФОК» — проводили дни открытых дверей в физкультурно-оздоровительных комплексах региона.
В рамках проекта «Сила спорта СВОим» около 20 площадок коммерческих спортивных клубов тоже предоставляют льготы участникам СВО и их близким: бесплатные часы для занятий, мастер-классы, открытые тренировки, а некоторые даже зачисляют детей в спортивные группы. Поучаствовать в проекте можно, обратившись к социальному координатору.
Сейчас в спортивную жизнь региона вовлечены более двух тысяч участников СВО, а также их семьи. В области выстроена целая система поддержки, которая помогает ветеранам и их близким заниматься спортом и вести активную жизнь.
Есть контракт.
Основной документ, который поддерживает жену участника СВО Ольгу, и на который опираются представители власти — это военный социальный контракт. Это программа, которая помогает участникам СВО и их семьям получать комплексную помощь от государства.
По контракту можно оформить ежемесячную компенсацию 50% расходов на ЖКУ, бесплатное посещение детских садов и оздоровительных лагерей, бесплатное школьное питание, дополнительные занятия и группы продленного дня. Детям участников СВО предоставляются бесплатные места в вузах и путёвки в санатории.
Контракт заключается в управлении социальной защиты по месту жительства — с самим участником СВО или с членами его семьи. При оформлении заполняется анкета, где указываются необходимые меры поддержки: выплаты, обучение или переобучение, медицинская, психологическая, реабилитационная, юридическая и другая помощь.
Чтобы привлечь больше ветеранов боевых действий, участников СВО и их семьи к занятиям спортом, в регионе создана единая система «СВОй спорт». Она объединяет государственные, муниципальные и частные спортивные организации.
Главную координирующую роль играет центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Специалисты центра помогают выбрать подходящие спортивные секции, консультируют жителей и оказывают методическую поддержку спортивным учреждениям в муниципалитетах.
В области действуют меры, позволяющие ветеранам боевых действий, участникам СВО и их семьям бесплатно посещать государственные и муниципальные спортивные объекты. На сайте министерства спорта размещена интерактивная «Карта возможностей», где можно узнать, какие спортивные объекты доступны для бесплатного посещения.
Также реализуется проект «СВОй ФОК», направленный на вовлечение участников СВО и их семей в спорт. В физкультурно-оздоровительных комплексах проходят встречи ветеранов с участниками программы «Герои. Нижегородская область», где рассказывают о мерах поддержки в сфере спорта. Для жен и детей организуют мастер-классы, открытые тренировки и создают возможности для сдачи нормативов ГТО. Проводятся экскурсии по ФОКам, чтобы познакомить участников с инфраструктурой и возможностями для бесплатных занятий.
Кроме того, совместно с фондом «Защитники Отечества» в регионе регулярно проходят спортивные фестивали и крупные мероприятия, направленные на вовлечение в спорт ветеранов, участников СВО и их семьи. Работа в этом направлении будет продолжена.
