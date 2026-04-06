ГУАД ведет круглосуточный мониторинг ситуации с подтоплением дорог в Нижегородской области

Также речь идет о мостах через р. Тёша на км 4+161 автодороги Озерки — Заречное, на км 7+338 автодороги Веригино — Марьевка, на км 0+292 подъездной автодороги к д. Бебяево — с. Новоселки от автодороги Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском округе, где организованы объезды по маршруту Шерстино — Кожино — Р-158, по автодороге Арзамас — Марьевка — Ковакса; о мосте через р. Иресть на км 1+596 автодороги Дивеев Усад — Наталинка в Починковском округе, где объезд организован по грунтовой дороге на с. Василевка, и о подъезде к п. Арзинка — Мадаево от автодороги Нижний Новгород — Саратов, где затоплены подходы к мосту через р. Алатырь (км 17+035), а подъезд в с. Мадаево обеспечен через п. Ужовка.