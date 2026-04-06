В Калининградской области стартовала «Монетная неделя»: мелочь можно обменять на бумажные деньги

Всероссийская акция «Монетная неделя» помогает вернуть мелочь в денежный оборот. В банковских офисах и магазинах-партнерах можно бесплатно обменять накопившиеся монеты на купюры или зачислить сумму на счёт.
За пять предыдущих этапов акции жители региона сдали почти 2 млн монет на сумму более 10 млн рублей.
Управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый пояснил, что обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе повреждённые. Не примут фрагменты и монеты, полностью утратившие изображение. Ограничений по количеству нет, но для ускорения процесса монеты лучше заранее рассортировать по номиналу. Паспорт обязателен.