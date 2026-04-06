В Ленинском районе Челябинска благоустроят 2 общественных пространства

Два общественных пространства благоустроят в Ленинском районе Челябинска. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Так, в парке «Плодушка» установят инклюзивные тренажеры, качели с навесом, футбольные ворота с баскетбольным кольцом, новые скамейки и освещение. Также в порядок приведут территорию рядом со скульптурой «Урал — каменная сказка России» у дома № 122 на улице Новороссийской. Там специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, поставят скамейки, урны и вазоны, смонтируют освещение. А всего в 2026 году в Челябинске благоустроят 14 общественных пространств — по 2 в каждом районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.