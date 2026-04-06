В Пермском крае расширили возможности льготного финансирования для бизнеса

С 6 апреля 2026 года в Пермском крае увеличены максимальные суммы льготных микрозаймов для предпринимателей. Изменения направлены на то, чтобы бизнес мог привлекать больше средств на развитие на выгодных условиях.
Теперь микрозаймы под поручительство доступны в размере до 1,5 млн рублей вместо прежнего 1 млн. Это особенно важно для предпринимателей, у которых нет залога, но есть возможность привлечь поручителей.
Существенно выросли лимиты и для начинающих бизнесменов. По программе «Стартовый» максимальная сумма увеличена до 3 млн рублей при наличии залога (ранее — 1 млн). Деньги можно получить на срок до трёх лет под ставку от 5% годовых. Средства разрешено направлять на развитие бизнеса, покупку оборудования, пополнение оборотных средств или рефинансирование.
Такие же условия по сумме действуют и в программе «Za наших». В её рамках начинающие предприниматели могут рассчитывать на займ до 3 млн рублей под 1% годовых. Программа предназначена для участников СВО, их семей и компаний, работающих в оборонно-промышленной сфере.
Как отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова, повышение лимитов связано с растущими потребностями бизнеса. По её словам, особое внимание уделено поддержке стартапов и расширению доступа к финансированию через поручительство.
Кроме того, в регионе планируют развивать программу льготного лизинга. В ближайшее время к числу получателей поддержки добавят малые технологические компании.