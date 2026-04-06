Главные новости к вечеру 6 апреля 2026 года

Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии
Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток.
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске
Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске, сообщает Минобороны России.
В КСИР заявили о гибели главы разведки Хадеми
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Все горняки эвакуированы из атакованной ВСУ шахты в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Иран заявил об атаке на корабль США с пятью тысячами военных
Иранские военные ударили по американскому десантному кораблю, сообщил Корпус стражей исламской революции.