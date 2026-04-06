Главные новости к вечеру 6 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 6 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске

Источник: РИА "Новости"

Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске, сообщает Минобороны России.

В КСИР заявили о гибели главы разведки Хадеми

Источник: AP 2024

Глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Маджид Хадеми погиб в результате атаки США и Израиля, сообщил КСИР.

В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты

Источник: Леонид Пасечник

Все горняки эвакуированы из атакованной ВСУ шахты в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Иран заявил об атаке на корабль США с пятью тысячами военных

Источник: Reuters

Иранские военные ударили по американскому десантному кораблю, сообщил Корпус стражей исламской революции.

