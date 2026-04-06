В Калининграде предприниматель пойдёт под суд за травму рабочего

отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).
Предприниматель нанял 43-летнего разнорабочего для электромонтажа на высоте. Мужчина не прошёл обучение безопасным методам работы, стажировку, проверку знаний по охране труда и необходимые инструктажи.
3 ноября 2025 года в торговом центре на Ленинском проспекте в Калининграде рабочий упал со строительных лесов и получил тяжёлые травмы.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.