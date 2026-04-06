Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде предприниматель пойдёт под суд за травму рабочего

В Калининградской области следователи завершили расследование уголовного дела в.

Источник: Kaliningradnews

отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Предприниматель нанял 43-летнего разнорабочего для электромонтажа на высоте. Мужчина не прошёл обучение безопасным методам работы, стажировку, проверку знаний по охране труда и необходимые инструктажи.

3 ноября 2025 года в торговом центре на Ленинском проспекте в Калининграде рабочий упал со строительных лесов и получил тяжёлые травмы.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.