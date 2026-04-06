Предприниматель отправил неподготовленного рабочего на высоту и тот рухнул с лесов в ТЦ на Ленинском

Источник: Янтарный край

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью. Трагедия едва не закончилась гибелью 3 ноября 2025 года в одном из торговых центров на Ленинском проспекте.

Известно, что предприниматель нанял 43-летнего разнорабочего для электромонтажа на высоте. При этом мужчину не обучили безопасным методам работы, не провели стажировку, не проверили знание охраны труда и даже не проинструктировали как положено.

Рабочий сорвался со строительных лесов и получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Теперь предпринимателю предстоит ответить в суде за халатное отношение к безопасности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.