В городе Абдулино Оренбургской области открыли обновленный кадровый центр

Кадровый центр в Абдулине Оренбургской области открыли после модернизации, проведенной при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Абдулинского муниципального округа.
В учреждении установили современную мебель. Теперь посетителям центра доступны новые сервисы. Они смогут подбирать вакансии, размещать резюме и подавать заявления на портале «Работа России».
Подчеркивается, что обновленный центр способен обеспечить максимально комфортные условия не только для посетителей и сотрудников. Так, для работодателей в учреждении обустроили отдельное пространство. Консультанты ежедневно анализируют потребности рынка труда, формируют актуальную базу вакансий, организуют открытые отборы и ярмарки.
«Здесь был выполнен не просто капитальный ремонт этого важного объекта, а полная перезагрузка привычной службы занятости. Теперь поиск работы и подбор персонала станут еще быстрее, удобнее и современнее», — указано в сообщении.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.