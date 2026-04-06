Народные приметы на 7 апреля: сегодня надо выпустить на волю птиц

Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает о событии, положившем начало земному пути Иисуса Христа. Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего.