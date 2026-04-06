Народные приметы на 7 апреля: сегодня надо выпустить на волю птиц

Сегодня нельзя работать по дому

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает о событии, положившем начало земному пути Иисуса Христа. Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего.

В этот день традиционно выпускали в небо белых голубей — символ Бога, Святого Духа и свободную волю, подаренную человечеству Спасителем.

По поверьям, на Благовещение нельзя работать по дому, в саду, заниматься рукоделием. Запрещено ссориться, желать кому-либо зла и предаваться унынию. Церковное торжество — время радости и духовной работы.

Благовещение традиционно связывали с приходом весны. Считали, что в этот день из рая возвращаются перелетные птицы, приносящие с собой тепло.

В этот день обязательно готовили кулебяку с рыбой или капустой. Выкупали у ловцов птиц, чтобы выпустить их на волю.

Не стоит сегодня отправляться в далекие поездки, они будут неудачными и трудными.

Народные приметы на 7 апреля:

— идет снег — год будет неурожайным;

— разразилась гроза — к урожаю орехов летом;

— идет дождь — будет много грибов, также уродятся рожь и пшеница;

— день ясный — летом будет много гроз;

— снег к этому дню полностью не растаял — будет лежать до мая.

— береза выпустила листья — лето будет теплым.

Источник: iz.ru.