Народные приметы на 7 апреля: сегодня надо выпустить на волю птиц

Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает о событии, положившем начало земному пути Иисуса Христа. Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего.
В этот день традиционно выпускали в небо белых голубей — символ Бога, Святого Духа и свободную волю, подаренную человечеству Спасителем.
По поверьям, на Благовещение нельзя работать по дому, в саду, заниматься рукоделием. Запрещено ссориться, желать кому-либо зла и предаваться унынию. Церковное торжество — время радости и духовной работы.
Благовещение традиционно связывали с приходом весны. Считали, что в этот день из рая возвращаются перелетные птицы, приносящие с собой тепло.
В этот день обязательно готовили кулебяку с рыбой или капустой. Выкупали у ловцов птиц, чтобы выпустить их на волю.
Не стоит сегодня отправляться в далекие поездки, они будут неудачными и трудными.
Народные приметы на 7 апреля:
— идет снег — год будет неурожайным;
— разразилась гроза — к урожаю орехов летом;
— идет дождь — будет много грибов, также уродятся рожь и пшеница;
— день ясный — летом будет много гроз;
— снег к этому дню полностью не растаял — будет лежать до мая.
— береза выпустила листья — лето будет теплым.
