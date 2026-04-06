В Кемерове стартовал первый этап капитального ремонта парка «Антошка»

Первый этап капитального ремонта парка «Антошка» стартовал в Кемерове. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
С территории вывозят все аттракционы, торговые объекты, малые архитектурные формы. Затем рабочие снимут старый асфальт. Они планируют обновить все пешеходные дорожки, укрепить берег вдоль реки Искитимки и проложить основные инженерные сети.
На втором этапе в 2027 году специалисты проведут озеленение парка и работы по его благоустройству. Затем туда вернут аттракционы и другую развлекательную инфраструктуру.
Отмечается, что кафе-мороженое в самолете Ан‑12 планируют запустить уже этим летом. Вход будет со стороны улицы Мичурина. Таким образом на посетителей не будет влиять проводимый в парке ремонт.
«Уже в следующем году парк заработает в полную силу в обновленном виде», — сказал заместитель главы Кемерова, начальник управления городского развития Николай Хаблюк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.