В Кемерове стартовал первый этап капитального ремонта парка «Антошка»

Озеленение этого общественного пространства проведут в 2027 году.

Первый этап капитального ремонта парка «Антошка» стартовал в Кемерове. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

С территории вывозят все аттракционы, торговые объекты, малые архитектурные формы. Затем рабочие снимут старый асфальт. Они планируют обновить все пешеходные дорожки, укрепить берег вдоль реки Искитимки и проложить основные инженерные сети.

На втором этапе в 2027 году специалисты проведут озеленение парка и работы по его благоустройству. Затем туда вернут аттракционы и другую развлекательную инфраструктуру.

Отмечается, что кафе-мороженое в самолете Ан‑12 планируют запустить уже этим летом. Вход будет со стороны улицы Мичурина. Таким образом на посетителей не будет влиять проводимый в парке ремонт.

«Уже в следующем году парк заработает в полную силу в обновленном виде», — сказал заместитель главы Кемерова, начальник управления городского развития Николай Хаблюк.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.