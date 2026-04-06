«Мог без стыда смотреть людям в глаза»: дочь знаменитого фронтовика из Волгограда вспомнила его главные уроки жизни

Жизнь волгоградского ветерана Михаила Терещенко могла бы стать готовым сценарием для фильма про.

Жизнь волгоградского ветерана Михаила Терещенко могла бы стать готовым сценарием для фильма про человека, который пережил войну, нашел себя в мирной жизни и ни разу не отступил от принятого еще в юности правила — не подставлять и не предавать. Награжденный орденом Красного знамени пять (!) раз, он никогда не козырял своими наградами. Напротив, говорил о них с толикой стеснения. В день появления почетного военного знака корреспонденты ИА «Высота 102» вспоминают о боевом и жизненном пути человека удивительной силы — тела и духа.

Ордена Ленина и Красной звезды Президиум ЦИК СССР учредил 6 апреля 1930 года. За 61 год военную награду получили почти четыре миллиона человек.

Начало войны Михаил Терещенко встретил курсантом Гомельского стрелково-пулеметного училища. Уже 7 ноября 1941 года он, юный невысокий парнишка, шагал на знаменитом параде по Красной площади. К слову, о том историческом событии, вплоть до мелочей, он помнил даже спустя полвека после окончания Великой Отечественной.

— Свой первый орден Красной звезды папа получил за форсирование Днепра. Будучи артиллеристом, он сбил самолет, что было огромной редкостью, — вспоминает дочь знаменитого ветерана Татьяна. — А после его расчет долгое время удерживал противника, не давая ему возможности переправиться через реку. После гибели заряжающего папа сам заряжал орудие, выставлял цели. Пока он вместе с сослуживцами держал оборону, наши успели навести понтонный мост. О тех событиях он говорил очень мало, что называется, обходил тему по краешку. Но на мой вопрос, убивал ли он немцев, отвечал откровенно: «Убивал. Но никогда не добивал целенаправленно».

Участник Великой Отечественной войны, освобождавший Киев, Львов и Прагу, своим главным правилом жизни, которое, по его собственным словам, и помогало вынести все испытания, Михаил Терещенко называл честность. Честность по отношению к другим людям, труду и самой жизни.

— Три ордена Красной звезды папа получил уже в мирной жизни, — работая на полигоне Капустин Яр и участвуя в запуске первой баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Об этих событиях он тоже говорил очень скупо, но однажды в одной из волгоградских газет я прочитала стихотворение, которое отцу посвятил его коллега. Из него стало понятно, что при взрыве, который случился в 60-х годах, папа сумел быстро среагировать и не допустил серьезных потерь, — говорит Татьяна Терещенко. — Всю жизнь он отмечал: «Я никогда не перекладывал свою вину и брал ответственность за происходящее на себя». Это помогало ему чувствовать себя человеком с чистой совестью и спокойно смотреть людям в глаза.

За сто лет жизни волгоградец не раз терял друзей и товарищей, буквально заглядывая смерти в глаза, но при этом удивительным образом сохранял в сердце свет и тепло.

— Папа всегда говорил, что жизнь — это постоянное движение. Едва ли не до последнего дня он выходил гулять. Хотя бы немного, хоть маленький кружочек. Соседи, видя его улыбку, вряд ли догадывались, что в те моменты ему было очень тяжело. Когда Михаил Васильевич ушел, они не могли поверить: «Как же так? Он ведь был таким бодрым», — вспоминает дочь ветерана. — К слову, он очень философски относился к тому, что жизнь имеет свое начало и свой конец. Видя смерть столько раз, он ее не боялся. Перед Днем Победы в 2023-м году я, переживающая и не понимающая, чем еще могу ему помочь, повторяла: «Папочка, скоро 9 Мая. Все будет хорошо». Он тогда посмотрел на меня такими мудро-грустными глазами, слабо улыбнулся и сказал: «Да, на парад, Таня, мы с тобой, наверное, уже не пойдем. Но чарочку за Победу поднимем!». Даже предчувствуя свой скорый уход, он старался меня поддержать и ободрить. Насколько это было в его силах.

Фото Павла Мирошкина.