«Мог без стыда смотреть людям в глаза»: дочь знаменитого фронтовика из Волгограда вспомнила его главные уроки жизни

— Папа всегда говорил, что жизнь — это постоянное движение. Едва ли не до последнего дня он выходил гулять. Хотя бы немного, хоть маленький кружочек. Соседи, видя его улыбку, вряд ли догадывались, что в те моменты ему было очень тяжело. Когда Михаил Васильевич ушел, они не могли поверить: «Как же так? Он ведь был таким бодрым», — вспоминает дочь ветерана. — К слову, он очень философски относился к тому, что жизнь имеет свое начало и свой конец. Видя смерть столько раз, он ее не боялся. Перед Днем Победы в 2023-м году я, переживающая и не понимающая, чем еще могу ему помочь, повторяла: «Папочка, скоро 9 Мая. Все будет хорошо». Он тогда посмотрел на меня такими мудро-грустными глазами, слабо улыбнулся и сказал: «Да, на парад, Таня, мы с тобой, наверное, уже не пойдем. Но чарочку за Победу поднимем!». Даже предчувствуя свой скорый уход, он старался меня поддержать и ободрить. Насколько это было в его силах.