На Дону организуют бесплатные проверки здоровья 7 апреля

В честь Всемирного дня здоровья в Ростовской области пройдёт масштабная профилактическая акция — бесплатные проверки здоровья. Мероприятие состоится во вторник, 7 апреля, сообщили в правительстве региона.
Медицинские бригады будут дежурить в крупных торговых центрах и общественных пространствах. Гражданам предложат следующие виды обследований: ЭКГ; флюорография; измерение уровня сахара в крови; консультации узких специалистов (кардиолог, эндокринолог и др.); для детей — отдельные виды диагностики, включая УЗИ.
Цель экспресс‑тестов и скрининговых исследований — выявить риски заболеваний на ранней стадии и сделать заботу о здоровье максимально доступной.
Мобильные медицинские пункты развернут в следующих городах и локациях:
Ростов‑на‑Дону и Аксай:
ТЦ «МЕГА» (Аксайский пр., 23) — 14:00−18:00;
ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25) — 14:00−19:00;
ТЦ «ПАРК» (ул. Космонавтов, 19а/28ж) — 12:00−16:00;
ТЦ «МЕГАМАГ» (ул. Пойменная) — 12:00−17:00.
Волгодонск: Библиотека (ул. Гагарина, 75а) и инженерно‑технический институт (ул. Ленина, 73/94) — 10:00−15:00.
Таганрог: Городской дом культуры (ул. Петровская, 104/1) — 09:00−13:00.
Шахты: МЦ «Город будущего» (ул. Шишкина, 162) — 09:00−13:00.
Сальск: ТЦ «Квартал» (ул. Буденного, 72а) — 10:00−14:00.
Чалтырь: Детская школа искусств (ул. Ленина, 38) — 10:00−15:00.