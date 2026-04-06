На Дону организуют бесплатные проверки здоровья 7 апреля

Об этом рассказали в правительстве региона накануне масштабной профилактической акции.

В честь Всемирного дня здоровья в Ростовской области пройдёт масштабная профилактическая акция — бесплатные проверки здоровья. Мероприятие состоится во вторник, 7 апреля, сообщили в правительстве региона.

Медицинские бригады будут дежурить в крупных торговых центрах и общественных пространствах. Гражданам предложат следующие виды обследований: ЭКГ; флюорография; измерение уровня сахара в крови; консультации узких специалистов (кардиолог, эндокринолог и др.); для детей — отдельные виды диагностики, включая УЗИ.

Цель экспресс‑тестов и скрининговых исследований — выявить риски заболеваний на ранней стадии и сделать заботу о здоровье максимально доступной.

Мобильные медицинские пункты развернут в следующих городах и локациях:

Ростов‑на‑Дону и Аксай:

ТЦ «МЕГА» (Аксайский пр., 23) — 14:00−18:00;

ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25) — 14:00−19:00;

ТЦ «ПАРК» (ул. Космонавтов, 19а/28ж) — 12:00−16:00;

ТЦ «МЕГАМАГ» (ул. Пойменная) — 12:00−17:00.

Волгодонск: Библиотека (ул. Гагарина, 75а) и инженерно‑технический институт (ул. Ленина, 73/94) — 10:00−15:00.

Таганрог: Городской дом культуры (ул. Петровская, 104/1) — 09:00−13:00.

Шахты: МЦ «Город будущего» (ул. Шишкина, 162) — 09:00−13:00.

Сальск: ТЦ «Квартал» (ул. Буденного, 72а) — 10:00−14:00.

Чалтырь: Детская школа искусств (ул. Ленина, 38) — 10:00−15:00.