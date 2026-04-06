В Пономаревском районе Оренбуржья открыли модернизированный центр занятости

Там переоборудовали кабинеты и зоны обслуживания, а также обустроили детский уголок.

Источник: Национальные проекты России

Модернизированный при поддержке нацпроекта «Кадры» центр занятости открыли в Пономаревском районе Оренбургской области, сообщили в администрации муниципалитета.

Там установили современную технику и мебель, переоборудовали кабинеты и зоны обслуживания. Для детей в центре обустроили отдельный уголок. Там они смогут проводить время, пока родители получают консультации специалистов центра.

«Новый центр — это не просто отремонтированное здание, а особое пространство, где каждый житель сможет найти поддержку и помощь в поиске работы», — сообщил глава Пономаревского района Евгений Бугуцкий.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.