В Пономаревском районе Оренбуржья открыли модернизированный центр занятости

Модернизированный при поддержке нацпроекта «Кадры» центр занятости открыли в Пономаревском районе Оренбургской области, сообщили в администрации муниципалитета.
Там установили современную технику и мебель, переоборудовали кабинеты и зоны обслуживания. Для детей в центре обустроили отдельный уголок. Там они смогут проводить время, пока родители получают консультации специалистов центра.
«Новый центр — это не просто отремонтированное здание, а особое пространство, где каждый житель сможет найти поддержку и помощь в поиске работы», — сообщил глава Пономаревского района Евгений Бугуцкий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.