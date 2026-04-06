Жителям Прикамья рассказали о создании союза криминалистов в соцсетях

Союз криминалистов создали в социальных сетях, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Международный союз криминалистов в социальных сетях будет публиковать посты о деятельности криминалистов, научных публикациях и мероприятиях. Прежде всего сообщество будет интересно студентам, преподавателям, юристам и историкам.
«Здесь вы также можете задать вопросы, связанные с работой организации, и направить свои предложения по дальнейшему развитию взаимодействия», — рассказали в ведомстве.
Также организация создаст условия для обмена опыта, обсуждению актуальных вопросов и поддержке образовательных и исследовательских инициатив.
Подписаться на официальные каналы Международного союза журналистов можно в Вконтакте, Мах, Одноклассниках и Телеграме.