Что нельзя делать в Страстную седмицу

Страстная седмица завершает Великий пост, и православные верующие особенно ждут её, ведь потом наступит Светлое Христово Воскресение, Пасха. Вся седмица посвящена последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа, и каждый её день называют Великим. Что можно, а чего категорически нельзя делать в Страстную седмицу, чтобы встретить праздник Пасхи с чистой душой, — в материале nn.aif.ru.
Что запрещено делать в Великий понедельник?
Первый день Страстной седмицы называют Великим понедельником. В этот день церковь воспоминает притчу о бесплодной смоковнице (инжирном дереве). Иисус Христос на пути из Вифании в Иерусалим хотел утолить голод, но не нашёл на смоковнице, покрытой зелёной листвой, ни одного плода. Тогда он проклял смоковницу на вечное бесплодие, и дерево тут же засохло. Это предупреждение каждому, кто имеет только вид благочестия, но не приносит плодов покаяния.
В Великий понедельник церковь рекомендует очищать смыслы, утишать чувства и созерцать образы. Не благословляется: шуметь и веселиться, заниматься тяжёлой физической работой, думать о материальном обогащении, вести праздные разговоры, венчаться, ходить на кладбища и поминать умерших.
Что нельзя делать в Великий вторник?
В Великий вторник церковь вспоминает проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, а также его притчи, рассказанные ученикам. Важное место в проповеди Христа заняли притчи о десяти девах и о талантах. Вспоминая эти события, церковь призывает верующих к добродетельному употреблению талантов, которыми каждого человека наградил Господь.
В этот день принято совершать дела милосердия и благотворительности. К тому же в 2026 году Великий вторник выпадает на 7 апреля, Благовещения Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник, один из 12 важнейших праздников в церковном календаре.
В Великий вторник церковь особенно порицает праздность и безделье. Такое поведение говорит о нежелании человека реализовывать те самые таланты, которыми его щедро наделил Господь.
Обычно на Благовещение дозволяется послабление строгого поста. Некоторые верующие употребляют в пищу икру, рыбу, морепродукты. Но не в 2026 году! В связи с тем, что праздник на этот раз выпадает на страстную седмицу, вносить подобные разнообразия в рацион запрещено.
Что запрещено делать в Великую среду?
В среду Страстной седмицы Церковь вспоминает два важных в земной жизни Иисуса Христа события, противоположных по своей сути: помазание ног Господа драгоценным миром женщиной-блудницей и поступок Иуды, решившего предать учителя за тридцать сребреников.
Образ женщины-блудницы призывает верующих к покаянию и спасению, поступок Иуды напоминает о том, как можно низвергнуть душу в пропасть и погибнуть.
В Великую среду не благословляется думать о материальных благах, отказывать нуждающимся в помощи, сплетничать и завидовать кому бы то ни было.
Страшный грех в этот день — предать кого-то ради выгоды и обогащения.
Что нельзя делать в Великий Четверг?
В Великий четверг, или четверток, Церковь вспоминает важнейшее евангельское событие — Тайную вечерю Иисуса Христа с его учениками-апостолами в Сионской горнице, когда Господь Христос установил главное таинство христианской веры — Евхаристию — и омыл ноги ученикам.
Приблизиться к таинству Евхаристии нельзя будучи в злобе и душевном не покое, поэтому запрещено ругаться, спорить и осуждать других.
В народе Великий четверг принято называть «чистым». Принято считать, что именно в этот день надо убрать жилище в преддверии светлого праздника Пасхи. Однако в церковной традиции такого понятия нет. Священнослужители благословляют посещать храм и молиться, а не мыть полы и окна. Тем не менее, уборка дома к главному празднику церковного года не относится к безусловным запретам этого дня.
Что не благословляется делать в Великую пятницу?
Великая пятница Страстной седмицы — самый скорбный день в церковном календаре. Она посвящена воспоминаниям о крестных страданиях и смерти Спасителя. Это день покаяния и скорби.
В связи с этим запрещается и делать домашние дела, и предаваться праздности. Некоторые именно в пятницу закупают продукты к пасхальному столу, но это не благословляется. Пост в пятницу Страстной седмицы особенно строгий.
Что запрещает делать Церковь в Великую субботу?
Великая Суббота — последний день перед Пасхой. В этот день Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его во ад. Именно в субботу происходит одно из главных чудес православной Церкви — схождение Благодатного Огня в иерусалимском храме Воскресения.
День накануне Пасхи принято называть «тихим». Это время для предчувствия светлой радости от грядущего воскрешения Христа. В народе существовало поверье, что тот, кто в Великую субботу излишне весел, остаток года проведёт в слезах, но церковь такого не утверждает.
В Великую субботу не благословляется заниматься домашними делами и тяжёлой физической работой. До возгласа: «Христос Воскресе!» на пасхальной службе в храме запрещено пробовать или вкушать пасхальные угощения.
Напомним, ранее стало известно, какие мероприятия пройдут на Пасху в Нижнем Новгороде.