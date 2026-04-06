Что нельзя делать в Страстную седмицу

Первый день Страстной седмицы называют Великим понедельником. В этот день церковь воспоминает притчу о бесплодной смоковнице (инжирном дереве). Иисус Христос на пути из Вифании в Иерусалим хотел утолить голод, но не нашёл на смоковнице, покрытой зелёной листвой, ни одного плода. Тогда он проклял смоковницу на вечное бесплодие, и дерево тут же засохло. Это предупреждение каждому, кто имеет только вид благочестия, но не приносит плодов покаяния.