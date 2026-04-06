Во вторник на площади Победы в Калининграде проведут общую зарядку и медосмотр

Во вторник, 7 апреля, на площади Победы в Калининграде проведут общую зарядку и медосмотр. Мероприятия организуют в честь Дня здоровья. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Зарядка начнётся в 11:00. В этот день на площади также можно будет пройти профилактические осмотры и вакцинацию.
В 2026 году в Калининградской области начали проводить регулярные акции по поддержанию здоровья. В регионе организовывают бесплатные обследования для местных жителей. Подобные мероприятия проходили в больнице Чкаловска, электропоезде «Ласточка», калининградском Центре здоровья, гурьевской ЦРБ и поликлинике на Сельме.