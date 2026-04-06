В Волгодонске прокуратура через суд вернула пенсионеру 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального надзорного ведомства.
Ранее 80-летний местный житель стал жертвой телефонных аферистов. Неизвестный злоумышленник выдал себя за биржевого брокера и уговорил доверчивого пожилого мужчину вложить все сбережения в сомнительные инвестиции ради дополнительного заработка.
— В защиту прав пострадавшего мы обратились в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения непосредственно с владельца банковского счета, куда ушли деньги, — пояснили в ведомстве.
Городская инстанция полностью удовлетворила требования правоохранителей. Сейчас фактический возврат похищенных средств находится на строгом контроле прокуратуры, а расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.
