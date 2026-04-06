Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске прокуратура через суд вернула пенсионеру 700 тысяч рублей

Обманутый лжеброкером 80-летний пенсионер получит назад свои 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске прокуратура через суд вернула пенсионеру 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального надзорного ведомства.

Ранее 80-летний местный житель стал жертвой телефонных аферистов. Неизвестный злоумышленник выдал себя за биржевого брокера и уговорил доверчивого пожилого мужчину вложить все сбережения в сомнительные инвестиции ради дополнительного заработка.

— В защиту прав пострадавшего мы обратились в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения непосредственно с владельца банковского счета, куда ушли деньги, — пояснили в ведомстве.

Городская инстанция полностью удовлетворила требования правоохранителей. Сейчас фактический возврат похищенных средств находится на строгом контроле прокуратуры, а расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.