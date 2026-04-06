В Иркутской области отремонтируют коммунальную инфраструктуру

Также специалисты капитально отремонтируют напорный канализационный коллектор от реки Оки до биологических очистных сооружений. Работы проведут на участке длиной свыше 6,3 км. Подчеркивается, что данные сети находятся в эксплуатации уже более 50 лет. Старые трубы будут заменены. Еще специалисты установят переключающие камеры. Затем они проведут благоустройство территории, затронутой ремонтными работами. Благодаря обновлению коллектора будет улучшено качество коммунальных услуг для 35,7 тысячи жителей Саянска.