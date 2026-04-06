В Иркутской области отремонтируют коммунальную инфраструктуру

Коммунальную инфраструктуру отремонтируют в Иркутской области в 2026 году. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
Так, специалисты отремонтируют магистральный водопровод от насосной станции № 2 в деревне Чемодарихе до станции № 7 в поселке Штольня. Работы проведут на участке протяженностью свыше 14,6 км. Завершить их должны в ноябре 2026 года. После окончания работ улучшится качество водоснабжения у жителей города Черемхово и Черемховского района.
Также специалисты капитально отремонтируют напорный канализационный коллектор от реки Оки до биологических очистных сооружений. Работы проведут на участке длиной свыше 6,3 км. Подчеркивается, что данные сети находятся в эксплуатации уже более 50 лет. Старые трубы будут заменены. Еще специалисты установят переключающие камеры. Затем они проведут благоустройство территории, затронутой ремонтными работами. Благодаря обновлению коллектора будет улучшено качество коммунальных услуг для 35,7 тысячи жителей Саянска.
«Обеспечение населения качественной питьевой водой остается в числе приоритетных направлений деятельности. По итогам прошлого года доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 81,85%, что соответствует установленному на федеральном уровне целевому показателю», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.