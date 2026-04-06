В кузбасской Юрге модернизируют детский сад «Тополек»

Обновленное учреждение будет отвечать современным требованиям инклюзивного образования.

Детский сад «Тополек» капитально отремонтируют в кузбасской Юрге до конца ноября. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.

В учреждении специалисты обновят системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Это позволит создать в помещениях детсада комфортный микроклимат. Также специалисты отремонтируют пищеблок и установят новое оборудование и мебель, модернизируют музыкальный зал. Для детей приобретут игрушки. В подвале приведут в порядок прачечную и складские помещения, чтобы персоналу было удобнее работать.

«Капитальный ремонт — это не просто строительные работы, а создание принципиально новых условий для воспитания и развития детей. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновленное здание будет отвечать современным требованиям инклюзивного образования», — сообщил глава Юрги Алексей Фомин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.