Информацию о невыплате зарплаты в колледже проверяют в Нижнем Новгороде

Трудовые инспекторы проверяют информацию о невыплате зарплаты в Нижегородском Индустриальном колледже. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
Информацию обнаружили во время мониторинга СМИ. Задержка зарплаты якобы происходит после смены руководства колледжа 23 марта 2026 года. Сотрудники не получили деньги за март. Утверждается, что руководство не дает ответ по срокам выплаты.
Гострудинспекция устанавливает достоверность этих сведений. Уточняется, что работники колледжа не обращались с этой проблемой к инспекторам.
