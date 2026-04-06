Лечение онкозаболеваний индивидуальными вакцинами включили в программу ОМС

Правительство расширило программу обязательного медицинского страхования, теперь по полису ОМС россияне смогут бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
Лечить таких пациентов будут препаратами, которые разрабатываются индивидуально под конкретного человека. Медикаменты будут учить иммунитет пациента бороться с опухолью.
Еще одно изменение в программе ОМС направлено на поддержку беременных женщин, которые живут в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах. Там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений, региональные власти должны будут бесплатно организовывать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно.
«Правительство продолжит совершенствовать порядок предоставления медобслуживания граждан по всей стране и делать все необходимое для реализации национальной цели по укреплению здоровья людей, которая была утверждена главой государства», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.