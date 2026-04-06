Житель Запорожья осуждён в Ростове за призывы убивать бойцов ВС РФ

Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Житель Запорожской области получил 5,5 года колонии за призывы к терроризму и ликвидации военных ВС РФ, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

55‑летний Виктор Васильевич Волощук из Малой Белозерки (Запорожская область) признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — за публичные призывы к террористической деятельности. По версии следствия, мужчина через Telegram агитировал вступать в украинское националистическое формирование для устранения российских военнослужащих.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд.

Приговор пока не вступил в законную силу.