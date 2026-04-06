Бастрыкин запросил доклад по делу с нарушением прав детей в Воронежской области

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о семье из города Лиски, в которой воспитываются двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
По предварительной информации, мать ведет аморальный образ жизни и с горем пополам исполняет свои родительские обязанности. При этом органы опеки не принимают мер к лишению её родительских прав и изъятию детей из семьи.
Воронежский Следком возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). А председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у воронежского коллеги Михаила Селюкова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.Читать дальше