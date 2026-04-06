В Ахтубинском районе Астраханской области открыт обновленный кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщили в администрации губернатора региона. Учреждение было модернизировано при поддержке нацпроекта «Кадры».
В обновленном центре созданы необходимые для маломобильных посетителей условия. Также там предусмотрены специальные зоны для проведения мероприятий. Для детей в центре обустроили отдельное пространство. Кроме того, учреждение оснащено современной техникой. Еще там внедрена система электронной очереди.
Руководитель кадрового центра Юлия Привалова провела экскурсию по обновленному учреждению для представителей 20 местных предприятий. Они ознакомились с возможностями службы занятости и государственными мерами поддержки. Среди участников экскурсии были представители промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, учреждений образования, здравоохранения, культуры.
«Кадровые консультанты помогают работодателям найти претендентов на вакансию и провести первое собеседование, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту. Востребованной мерой поддержки является содействие в подборе работников, проведение ярмарок вакансий, организация профессионального обучения специалистов. Сервисы и меры поддержки бесплатные, работа проводится с помощью единой цифровой платформы “Работа России”», — подчеркнули в администрации губернатора Астраханской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.