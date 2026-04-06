Нижегородцы смогут бесплатно получить вакцину от рака по полису ОМС

В Нижегородской области пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать препараты бесплатно. Персонализированную иммунотерапию включили в программу государственных гарантий, то есть лечиться можно будет по полису ОМС. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Речь идет о нескольких видах препаратов, предназначенных для борьбы с тяжелыми формами болезней. Один из них — «Онкопепт». Его будут назначать пациентам с метастатическим колоректальным раком, если предыдущая терапия не дала результатов.
В перечень также вошли мРНК-вакцины. Их изготавливают индивидуально для лечения рака губ, ротовой полости, глотки, дыхательных органов, грудной клетки, а также при опухолях женских и мужских половых органов. Кроме того, включена и CAR-T-терапия, применяемая при сложных формах лейкозов и лимфом, включая острый лимфобластный лейкоз и диффузную В-крупноклеточную лимфому.
Ключевое отличие новых методик в том, что препарат создается персонально на основе генетического анализа опухоли определенного пациента. Благодаря этому иммунная система не бьет вслепую, а точечно атакует только раковые клетки.
Получить такое лечение можно будет в федеральных медцентрах. Направить туда пациента имеет право его лечащий врач-онколог, если на то есть медицинские показания. Однако, как отмечает Никонов, сразу бежать к врачам не стоит — на организацию процесса уйдет какое-то время.