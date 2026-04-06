Какой сегодня праздник: Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых (двенадцати главных) праздников в православии. Он посвящен евангельскому событию, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении от нее Иисуса Христа — Сына Божьего, который воплотится ради спасения человечества от греха. Название «Благовещение» буквально означает «благая» или «радостная весть». Этот день считается началом новозаветной истории спасения: именно с него начинается земной путь воплощения Христа. Кстати, редкое совпадение Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой. Такое событие считается особо значимым и, по мнению некоторых верующих, может быть предзнаменованием важных исторических перемен.
День рождения Рунета — неофициальный праздник, который отмечают ежегодно 7 апреля в честь появления национального домена .ru. 7 апреля 1994 года домен .ru был официально зарегистрирован и внесён в международный национальный доменный перечень InterNIC. Права администрирования закрепили за РосНИИРОС (Российский научно‑исследовательский институт развития общественных сетей).В тот же период появился первый сайт с русским доменом — каталог ссылок Russia on the Net. После регистрации домена .ru начался бурный рост контента. В 1995 году появился первый развлекательный портал «Анекдот.ру» и новостной сайт информационного агентства РБК. Уже через год появились первые онлайн‑магазины, журналы, чат‑аналоги соцсетей, запуск поисковика Rambler. В 1997 году был презентован поисковик «Яндекс», тогда же возник и сам термин «Рунет».
Сегодня Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — одного из крупнейших учреждений системы ООН. Традиция ежегодного празднования была заложена в 1950 году по решению первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На сегодня членами ВОЗ являются 194 государства мира. Каждый год ВОЗ выбирает особую тему, отражающую актуальную глобальную проблему здравоохранения. Это задает направление просветительских и практических мероприятий на весь год. Например, в прошлом году он прошел под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего» (приоритет — снижение материнской и младенческой смертности, а также здоровье женщин).