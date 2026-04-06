Какой сегодня праздник: Благовещение Пресвятой Богородицы

День рождения Рунета — неофициальный праздник, который отмечают ежегодно 7 апреля в честь появления национального домена .ru. 7 апреля 1994 года домен .ru был официально зарегистрирован и внесён в международный национальный доменный перечень InterNIC. Права администрирования закрепили за РосНИИРОС (Российский научно‑исследовательский институт развития общественных сетей).В тот же период появился первый сайт с русским доменом — каталог ссылок Russia on the Net. После регистрации домена .ru начался бурный рост контента. В 1995 году появился первый развлекательный портал «Анекдот.ру» и новостной сайт информационного агентства РБК. Уже через год появились первые онлайн‑магазины, журналы, чат‑аналоги соцсетей, запуск поисковика Rambler. В 1997 году был презентован поисковик «Яндекс», тогда же возник и сам термин «Рунет».