«Времена года» в музыке: от Вивальди до Пьяццоллы — краткий гид по знаменитым циклам

Любопытно, что и это вдохновенно написанное произведение было сделано на заказ и чуть ли не под диктовку. Петипа в деталях расписал Глазунову, сколько тактов должен длиться каждый номер, подсказал характер музыки. Но сам композитор, кажется, был оптимистом и не сильно сопротивлялся: «Я должен был удовлетворять желания балетмейстера и не выходить иной раз из пределов 16 или 32 тактов, но в этих железных оковах разве не скрывалась лучшая школа для развития и воспитания чувства формы? Разве не нужно учиться свободе в оковах?» Однако мастерство инструментовки и выразительности мелодий и умение собрать в целое, переплетя музыкальные темы, как известно, не продиктуешь, здесь — исключительно композиторское дарование Глазунова.